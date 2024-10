"Ho sempre giocato per amore e per passione, ogni cosa della mia vita gravitava intorno al calcio che poi è diventato il mio mondo" ha detto Elisa Bartoli ai microfoni di Inter.it per il 'Match Day Programme' di oggi, dove la calciatrice di Gianpiero Piovani ha poi rivolto un pensiero alla sua società: "Devo ringraziare l’Inter perché, dopo un anno difficile ha creduto fortemente in me dimostrandomi affetto e fiducia. Nella mia carriera ho sempre fatto diventare i miei valori il mio punto di forza: la voglia di non arrendermi mai, il coraggio, il cuore e la passione. Ho sempre lavorato tanto e mi sento una guerriera perché nessuno mi ha mai regalato nulla, sono andata avanti grazie alla mia testardaggine e determinazione".