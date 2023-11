Thomas Zilliacus ha annunciato novità importanti attraverso i suoi profili social. "XXI Century Capital ha firmato accordi per 2,5 miliardi di dollari con investitori che vogliono investire nei progetti di XXICC. Faremo un'offerta amichevole aggiornata per l'Inter utilizzando parte dei fondi", si legge su Twitter.

XXI Century Capital è la holding di proprietà di Zilliacus, che nel messaggio sottolinea: "Ho speso parte dell'anno in Italia, amo il Paese, la sua cultura e la sua gente. L'accordo che abbiamo firmato ci permette di velocizzare gli investimenti. Vorremmo presentare un'offerta per l'Inter e nel futuro prossimo annunciare nuovi investimenti nella moda e nel real estate. L'investimento in Italia crescerà e continueremo a investire in fantastici progetti di moda, calcio e real estate italiani".