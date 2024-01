Piotr Zielinski partirà titolare nel match che andrà in scena fra qualche minuto tra Lazio e Napoli, nonostante l'approdo all'Inter a parametro zero sembra ormai cosa fatta. Intervenuto ai microfoni di DAZN prima dell'inizio del match, il direttore sportivo dei partenopei Mauro Meluso garantisce sulla professionalità del polacco: "Al di là del fatto che è in scadenza di contratto, è un professionista. Noi pensiamo alla gara di oggi, molto importante per rimetterci in carreggiata per la corsa Champions. Del resto ne parliamo meno; lui è importante per questa squadra, finché è qui a Napoli deve mettersi a disposizione e giocare per noi".

