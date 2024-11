A margine della serata benefica “Un brutto t1po!”, promossa dalla Fondazione SoStegno70 e a supporto del Diabetes Research Institute dell’Ospedale San Raffaele di Milano, Javier Zanetti ha risposto ad alcune domande dei colleghi di 'Cronache di Spogliatoio', cominciando con il dedicare un pensiero a Lautaro Martinez, in difficoltà in questo inizio di stagione: "Sappiamo che Lauti è in un momento in cui gli riescono meno le cose, ma ha un valore umano e calcistico fuori dal normale - le parole del vice presidente dell'Inter -. Soprattutto per gli attaccanti, esistono momenti così. Posso dirvi che dopo che ha vinto Mondiale e Copa America è diventato sempre più capitano nell'animo".

Cambiando argomento, Pupi ha inquadrato così il ruolo di Davide Frattesi all'interno della rosa di Simone Inzaghi: "E' diverso da Barella, ma per noi è una dinamite che in alcune circostanze ci garantisce il cambio di passo".

Zanetti, qui, si è concentrato su un altro giocatore, Yann Bisseck, ormai prossimo al rinnovo fino al 2029: "Abbiamo allungato il suo contratto perché si è inserito alla perfezione nel mondo Inter ed è maturato come calciatore e uomo".

Infine, spazio a un amarcord risalente alla stagione dle Triplete: "La mia notte tra Madrid e Milano non è mai finita. Non ho dormito, tornare da capitano con la Coppa era pace e gioia. Se guardate la mia faccia con la coppa, non sono io. Lì dentro c'è il 5 maggio e tutte le sconfitte che ci hanno reso più forti".

