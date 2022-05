Hai consolato i giocatori dopo ieri? "Noi abbiamo dato tutto, la stagione resta molto positiva con due coppe, poi abbiamo lottato fino all'ultima giornata anche in campionato. Non dimentichiamoci che siamo stati campioni d'italia l'anno scorso e veniamo da tre anni di grande lavoro, vogliamo continuare".

A margine dell'Integration Heroes Match organizzato a San Siro da Samuel Eto'o, Javier Zanetti si è soffermato con i colleghi di Sky Sport per parlare dei temi dell'attualità interista il giorno dopo l'epilogo della stagione che ha visto la squadra di Inzaghi finire alle spalle del Milan in campionato. Le parole del vice presidente nerazzurro:

Futuro di Perisic.

"Ha avuto una grande stagione, è stato molto positivo per noi. La volontà nostra (di rinnovare, ndr) c'è da novembre, dipenderà da lui".

Hai abbracciato Dybala prima della gara.

"Sì, perché siamo amici, lo conosco da quando aveva 16 anni. E' un grande giocatore e una grande persona, abbiamo parlato tanto ma non di futuro. C'è tempo per tutto, parliamo di un grandissimo giocatore; sicuramente Ausilio e Baccin faranno il meglio per rinforzare la squadra. Magari hanno salutato Dybala, non lo so perché io ero in campo, ma parliamo di due grandi professionisti, siamo un grande gruppo di lavoro. Vogliamo continuare a essere competitivi".

L'Inter, in una stagione definita di transizione, ha portato a casa due trofei e non solo.

"L'analisi è giusta, per quello dico che la stagione è stata molto positiva. Abbiamo fatto un gran lavoro, con grande umiltà, siamo usciti a testa alta in Champions col Liverpool dando tutto ciò che avevamo. In campionato ci abbiamo provato fino all'ultimo, bravo il Milan a vincere. Vogliamo continuare la crescita che passa dal lavoro di tutti".