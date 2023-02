In seguito, Zanetti si è concentrato sull'impegno europeo che attende i nerazurri il prossimo 22 febbraio contro il Porto: "E' un appuntamento molto importante per noi, ci arriviamo in buona condizione: la squadra sta bene".

Protagonista questa sera al ristorante 'El Gaucho' di Milano per celebrare il venti anni dalla sua apertura, Javier Zanetti , vice presidente dell' Inter , si è soffermato a parlare con i cronisti presenti dei temi caldi in casa nerazzurra. Partendo ovviamente dal derby vinto domenica scorsa contro il Milan: "Un'ottima Inter, abbiamo affrontato la gara nel migliore di modi, la vittoria è meritata, ma già archiviata - assicura Pupi a Gazzetta TV -. Il focus ora è già sulla partita con la Sampdoria che sarà complicata. Ci sarà sicuramente un grandissimo abbraccio con Deki , abbiamo vissuto momenti indimenticabili. Ora è giusto che difenda la sua squadra".

Il discorso, poi, si è spostato su Lautaro Martinez, match winner del derby: "Sono felicissimo per Lautaro, non solo per il momento, ma per il percorso che sta facendo. Abbiamo avuto la visione giusta nel prenderlo, pensavamo potesse crescere in questa maniera. E' un giocatore completo, si sta dimostrando un attaccante formidabile anche dopo il Mondiale vinto con l'Argentina".

Finale dedicato, neanche a dirlo, a Milan Skriniar: "Per quelle che sono le nostre possibilità, abbiamo fatto un'offerta importante. Lui l'ha valutata, ha deciso di non rinnovare, ma fino a giugno è con noi e deve dare il massimo. L'ambiente ha risposto in maniera intelligente perché tutti pensiamo al bene dell'Inter, quindi dobbiamo metterlo in condizione di farlo rendere al meglio".

