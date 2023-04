Nella pagina di preview di Benfica-Inter, la UEFA propone anche delle parole inedite di Javier Zanetti, vice presidente nerazzurro, rilasciate a Nyon dopo i sorteggi che hanno definito il quadro di quarti e semifinali di Champions League: "Sappiamo che affrontiamo una grande squadra, il Benfica sta facendo molto bene in questa competizione, è un avversario sempre da rispettare - ha dichiarato Pupi -. Ha giocatori di qualità come Otamendi (stasera squalificato, ndr), un leader della difesa che conosco bene perché argentino. Il Benfica ha una mentalità vincente, lo sta dimostrando anche in campionato; sicuramente sarà molto complicata. Da parte nostra, speriamo di arrivare il più in alto possibile, sappiamo che non è semplice perché la Champions è una competizione in cui contano i dettagli. Però cercheremo di fare il meglio per arrivare fino in fondo".