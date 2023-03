Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, è stato ospite a Madero Sports. Per parlare di Argentina e Inter. "Sono stato in Qatar lavorando anche per la Fifa, ma ho vissuto il trionfo argentino come tifoso insieme alla mia famiglia. E' stato molto emozionante. Tutti volevano che l'Argentina diventasse campione e che Messi potesse alzare la Coppa. Abbiamo sofferto in alcune partite ma fa parte del calcio. Spero che la partita che si giocherà adesso in Argentina sia una festa per tutti quelli che non hanno avuto l'opportunità di essere in Qatar. Essere campione del mondo aiuterà Scaloni a lavorare, ma l'Argentina ha una storia per cui dovrà essere protagonista sempre. Spero sia il punto iniziale, come si diceva anche quando è stata vinta la Copa America. Speriamo di continuare a vincere", dice Zanetti.

Una sofferenza, quella al Mondiale, che da studio paragonano a quella dei tifosi interisti per Barcellona-Inter del 2010 in semifinale di Champions League. "Si soffriva anche dentro il campo perché sembrava che la gara non finisse mai. Ma quando abbiamo centrato l'obiettivo è stato molto bello", risponde il vice-presidente.