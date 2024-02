Lunga intervista di Christian Vieri su 'Sportweek', il settimanale della Gazzetta dello Sport. Ampio spazio, ovviamente, ai temi di Inter-Juventus in programma domani sera al Meazza.

Inter favorita?

"È la squadra più completa della Serie A. Ha la rosa migliore, nel senso di una panchina profonda e di qualità. Può far riposare i titolari e continua a vincere. Dimarco è stanco? Entra Carlos Augusto, che per me è fortissimo. Barella è stanco? Entra Frattesi. L’anno scorso sono arrivati in finale di Champions, quest’anno possono ripetersi in coppa e andare in fondo in campionato".

Forse manca una terza punta del livello delle prime due…

"Arnautovic è un buon attaccante, è stato sfortunato perché si è fatto male ed è rimasto fermo due mesi. Uno come lui, quando entra deve fare la differenza. Aspetto i suoi gol, e anche quelli di Sanchez".

Inzaghi ha la sindrome da scudetto?

"Ma no, perché? Un campionato va a fortuna, soprattutto quando, come nel caso di Inter, Juve e Milan, le partite le devi giocare tutte al massimo, perché hai l’obbligo di vincere sempre, in tutte le competizioni. La fortuna sta nel passare senza troppi danni i periodi in cui non riesci a spingere, ed è ovvio che la partita sbagliata, l’errore del singolo, hanno un peso a quattro mesi dalla fine del campionato e un altro quando mancano invece solo quattro-cinque partite, vedi l’errore di Radu a Bologna due anni fa. Ripeto: l’Inter può vincere il campionato e la Champions, perché nella finale col City io non ho visto differenze tra le due squadre. Anzi, se c’erano, erano a favore dell’Inter".

Sembra di sentire un tifoso nerazzurro…

"All’Inter sono stato 6 anni. Sei anni intensi. Poi vivo a Milano. Sì, sono tifoso dell’Inter. Quando posso, vado a vederla".

Lautaro è l’attaccante più completo oggi in Europa?

"Uno dei più completi. Lo metto insieme a Haaland, Kane, Rashford. Lautaro e Kane giocano molto coi compagni, Haaland è più centravanti d’area, per caratteristiche sue e per come gioca il City, che fa molto possesso palla".

Per essere il migliore di tutti, Lautaro dovrebbe andare in Premier?

"Se giochi nell’Inter, e l’Inter è forte, si sta all’Inter".

Si aspettava un Thuram così forte?

"No, ma non lo avevo neanche visto giocare così tante volte. Ero molto curioso. Io gli attaccanti voglio vederli dal vivo. Alla prima occhiata ho capito che era l’uomo giusto per l’Inter al posto di Lukaku: è veloce, segna e fa segnare".

Come finisce domani tra Inter e Juve?

"Boh. So che ci sarà il tutto esaurito e che tutti saranno esauriti (ride). Ma sono queste le partite che voglio vedere".

