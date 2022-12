Il presidente Zhang brinda sulle note di “Noi Siamo l’Inter”.

Arte in movimento ️ pic.twitter.com/jpOLncwXZB — Eddy Veerus (@eddyveerus) December 20, 2022

In un altro video, invece, il presidente si presenta sul palco per ricevere gli auguri di compleanno (allo scoccare della mezzanotte): "Sono contento di compiere 18 anni... Mi raccomando: una volta usciti, lasciate 5 euro all'ingresso e li useremo per darli a Piero Ausilio per il mercato invernale". Battuta alla quale il ds interista ha risposto prendendo il microfono e dicendo "Sei qui da sette anni e ancora non parli italiano. Parla italiano!". Il tutto tra le risate dei protagonisti e dei presenti.