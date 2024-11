Finisce 3-2 per i nerazzurri la quinta gara di Youth League tra Inter e Lipsia al Konami Youth Development Centre. Andrea Zanchetta, allenatore dell'Inter U20, ha commentato l'ennesima vittoria dei suoi ai giornalisti presenti, come ha raccolto FcInterNews.it.

Un cammino che forse all'inizio non si poteva immaginare.

"Se me l'avessero detto all''inizio ci avrei scherzato sopra, ma dobbiamo essere orgogliosi di quello che stiamo facendo in Europa e campionato. Siamo migliorati, però in questa competizione abbiamo fatto delle partite importanti. Come dico sempre bisogna dire che abbiamo qualità e i ragazzi le stanno facendo vedere".

FcIN - Cosa è successo tra il primo e il secondo tempo? C'è qualcosa che rimprovera nell'approccio?

"No, è stato ottimo. Prima del loro gol ne abbiamo creato sei noi. La partita è stata fatta bene dall'inizio contro una squadra fisica che gioca più in verticale rispetto alle altre, la difficoltà era un po' quella. Non mi piace parlare di cattiveria perché i ragazzi ce l'hanno messa, ma in certe situazioni non siamo riusciti a mettere la palla dentro per centimetri. Tra i due tempi, con tranquillità, ho detto ai ragazzi di continuare a giocare ma di tenere l'equilibrio per non prendere un altro gol. Siamo stati bravi ad aumentare la pressione, infatti abbiamo recuperato palle più i avanti e creato più occasioni pericolose con i gol. Niente di diverso, solo che non abbiamo fattoi gol che potevamo fare".

Un'altra difficoltà riguarda le tante assenze.

"I ragazzi sono eccezionali, hanno una disponibilità e volontà incredibile di fare le cose nella maniera giusta. Ci godiamo il momento perché stanno arrivano i risultati, ma vedere i ragazzi che lavorano così è la cosa più gratificante. Come ho già detto, vedere i ragazzi che a volte giocano spesso e poi oggi magari non hanno giocato molto ma sono entrati un paio di minuti con questa voglia... è uno spirito che ricerchiamo. Non sempre si trova e fa la differenza".

FcIN - Ora l'obiettivo è la testa della classifica in campionato?

"È difficile, il campionato è equilibrato con tante squadre in pochi punti. Lavoriamo sui miglioramenti quotidiani e settimanali, i risultati li vedremo alla fine e speriamo di ottenerli. Ma non ci focalizziamo su quello, oggi ci godiamo la crescita dei ragazzi. Sappiamo che ci sono ancora margini e lavoriamo su questo".

