Yann Bisseck è pronto a sposare l'Inter. Dopo la tappa dell'intermediario Marcelo Simonian, anche il difensore tedesco è transitato dalla sede nerazzurra di Viale della Liberazione per definire gli ultimi dettagli prima delle classiche visite mediche e della firma sul contratto che lo legherà al Biscione. Un blitz durato sostanzialmente pochi minuti, visto che il capitano dell'Under 21 teutonica ha già lasciato The Corner in automobile, dal cancello posteriore. I due agenti Marcelo Simonian e Ismet Dizdarevic sono invece usciti dal cancello principale a piedi.

