Elegantissimo e sorridente, accompagnato da Federico Pastorello e Fernando Couto che hanno gestito le trattative per portarlo all'Inter, Mehdi Taremi ha appena lasciato la sede nerazzurra in Viale della Liberazione. L'attaccante iraniano ha svolto tutte le attività social previste in questi casi e, intercettato dal nostro inviato Simone Togna si è lasciato andare a un semplice ma significativo "Forza Inter", le sue prime parole da giocatore nerazzurro.

A seguire le immagini.