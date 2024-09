È iniziato da poco il vertice su San Siro a Palazzo Marino tra Inter, Milan e Comune di Milano, alla presenza di Alessandro Antonello, Katherine Ralph, Giorgio Furlani e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Non c'è invece, come informa Calcio & Finanza, Paolo Scaroni per motivi personali e di salute.

I protagonisti discuteranno del progetto di ristrutturazione proposto da WeBuild e di altre possibili opzioni, come un nuovo stadio accanto a quello attuale.

️ L’arrivo di Inter e Milan a Palazzo Marino per l’incontro sul tema stadio. Per i nerazzurri ci sono Antonello e Ralph ️ pic.twitter.com/vujGZqs509 — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) September 13, 2024

