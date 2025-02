Petar Sucic è prossimo a completare le visite presso il CONI di Viale Piranesi a Milano, atto formale per ottenere l'idoneità agonistica prima di poter sottoscrivere il proprio contratto con l'Inter. Come consuetudine, il calciatore croato ha concesso un breve saluto e qualche selfie ai tifosi presenti: sorriso un po' timido ma anche occhi che mostrano molta determinazione.

