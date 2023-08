Tabella di marcia rispettata: come anticipato nel pomeriggio, Benjamin Pavard è sbarcato a Milano, agli scali privati di Linate, muovendo il primo passo concreto da promesso sposo dell'Inter attorno alle 19.50. Nella giornata di domani, il difensore francese si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di recarsi in sede per le firme. "Arriva Benji l'interista", ha scritto su Instagram prima dell'atterraggio l'ex Lille e Stoccarda. Che poi ha aggiunto un 'Forza Inter' convinto rivolgendosi ai tifosi che lo stavano aspettando in aeroporto.