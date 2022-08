Il futuro di Arthur? “C’è un interesse e spero si possa concretizzare. Lui ha il desiderio di andare quindi il desiderio è di trovargli una soluzione perché un giocatore così forte non deve rimanere a vedere gli altri. Speriamo di trovare una soluzione anche per lui”.

Ma è un giocatore che piace? “Bisognerebbe sentirlo da loro, ma credo che sia un giocatore forte. Non ho dubbi che possa piacere a tanti”.

Avete parlato di Acerbi? “No, abbiamo fatto una chiacchierata. In generale mi trovo qui e sono venuto a salutare Piero (Ausilio, ndr) e Dario (Baccin, ndr)”.

Tappa in Viale della Liberazione per Federico Pastorello , dove nel pomeriggio di oggi ha fatto visita nella sede dell’Inter. Intercettato dal nostro inviato all’uscita dall’Inter HQ, l’agente ha spiegato così i motivi dell’incontro con il club nerazzurro: “Com’è andato l’incontro? Mi hanno offerto il gelato, con il caldo che c’è… (ride, ndr)”.

Sarr al Monaco invece?

“Anche lì ci sono dei discorsi che stanno prendendo forma ma è presto, sono giocatori che hanno mercato”.

Può interessare all’Inter?

“No, no. Non credo che sia un oggetto di desiderio dell’Inter. Stiamo a vedere cosa succede anche per lui”.

Contento del ritorno di Lukaku all’Inter?

“Sono contento se Romelu è contento”.

Esposito poteva restare all’Inter per fare la quinta punta?

“Abbiamo fatto una scelta per continuare a giocare. Ha bisogno ancora di tempo, farà bene quest’anno poi l’anno prossimo vedremo”.