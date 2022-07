"Skriniar resta? Ho già parlato". Incalzato dai cronisti all'uscita dall'assemblea di Lega Serie A, tenutasi in via Rosellini a Milano, Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha tirato dritto verso la sua macchina pronunciando pochissime parole. Prima di salire sull'auto, il dirigente varesino ha rimandato ogni discorso di mercato anche relativamente a Nikola Milenković, primo obiettivo per la difesa nerazzurra: "Parleremo, parleremo".