Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha preso parte alla 22esima edizione del Premio 'Costruiamo il Futuro' organizzato dall'omonima fondazione presso la palestra Aquamore di Merate, in provincia di Lecco. Ecco le sue parole dal palco raccolte dall'inviato di FcInterNews.

"Sono molto felice di essere qui, grazie a voi e all'associazione per quello che fate - le sue parole -. Lo sport è una palestra di vita, si vince e si perde, ma solo in pochi casi si raggiunge il livello di professionismo. Avvicinatevi allo sport e alle società sportive, ci sono valori importanti nello sport che vi fanno diventare uomini domani. Ho iniziato a fare il dirigente da 19 anni, sono passati 50 anni, mi sono reso conto della mia strada. Dovete approcciarvi allo sport come divertimento, senza guardate a chi è in televisioni. Divertitevi e crescete".