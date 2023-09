Bella giornata di sole e clima sereno in casa Inter, dopo la vittoria per 5-1 contro il Milan e con la testa all'esordio in Champions League domani a San Sebastian contro la Real Sociedad. Il gruppo si sta ancora allenando al Suning Training Centre sotto gli occhi attenti di Simone Inzaghi e del suo staff. Dopo la fase di riscaldamento, il lavoro è proseguito con il classico torello in cui i sorrisi dei giocatori abbondavano. Assenti in gruppo Juan Cuadrado a causa dell'infiammazione al tendine del ginocchio e Stefano Sensi perché fuori dalla lista Champions. A seguire le immagini.

