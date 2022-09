L'Inter prepara la missione Viktoria Plzen. I nerazzurri, sia la prima squadra impegnata in Champions League che la Primavera attesa dalla Youth League, sono in partenza in questi minuti da Malpensa Prime in vista dei match in programma domani. Nei video sotto il momento dell'arrivo all'aeroporto, con il vice presidente Javier Zanetti primo tra i dirigenti. L'unico assente è Romelu Lukaku, ancora in fase di recupero dall'infortunio.