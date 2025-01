È iniziato a mezzogiorno, sotto la pioggia battente di Appiano Gentile, l'allenamento dell'Inter al 'Bper Training Centre', alla vigilia della sfida al Monaco valida per l'ultima giornata del girone di Champions League. Alla seduta, come evidenziato dal nostro inviato, non hanno partecipato, oltre ai 'soliti' Francesco Acerbi, Hakan Calhanoglu e Joaquin Correa, Mehdi Taremi per un affaticamento agli addominali. Per quest'ultimo si tratta di una scelta precauzionale che non mette a rischio la sua presenza tra i convocati per la partita di domani.

Per la cronaca, sono stati aggregati al gruppo anche quattro ragazzi dell'Under 20: Giacomo De Pieri, Matteo Venturini, Leonardo Bovo e Alessandro Calligaris.

