Un no comment sul rinnovo di contratto di Milan Skriniar e un sorriso di circostanza sul clamoroso tonfo dell'Argentina contro l'Arabia Saudita nell'esordio al Mondiale in Qatar. È questa la reazione di Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, quando viene incalzato dai giornalisti durante l'arrivo in Lega. Il dirigente varesino ha preferito non rispondere all'ormai ricorrente domanda sul prolungamento del difensore slovacco, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.