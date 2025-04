È partito da qualche minuto un primo corteo dei tifosi dell'Inter giunti a Monaco di Baviera per assistere alla gara contro il Bayern di questa sera. Partiti dalla centralissima Marienplatz, i sostenitori interisti, scortati dalle forze di polizia locale, hanno attraversato alcune vie della città tedesca. Una sorta di riscaldamento in vista del ritrovo fissato dalla Curva Nord alle 18 proprio a Marienplatz. Ecco il video dei nostri inviati in Baviera.

L’attesa di Bayern-Inter: il corteo dei tifosi nerazzurri ️ pic.twitter.com/cjYofgS98G — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) April 8, 2025