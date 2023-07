Dopo un'ora e mezzo circa, si è conclusa la prima parte di visite mediche per ottenere l'idoneità sportiva di Davide Frattesi, visite che proseguiranno il loro iter nella giornata di domani. Al termine degli esami svolti al CONI, il centrocampista ormai ex Sassuolo si è fermato per qualche breve istante a salutare e scattare qualche fugace foto con i diversi tifosi presenti fuori dalla sede di Via Piranesi che hanno accolto il giocatore con i soliti cori a tinte nerazzurre.

A seguire il video.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO SE SEGUI DA APP