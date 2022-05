Padrone di casa della grande serata di San Siro, Samuel Eto'o arriva ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista presentando l'evento ed esprimendo il loro ringraziamento a chi partecipa e a chi non ha potuto essere presente. Poi ha parlato dell'esito del campionato italiano e del mancato Scudetto da parte dell'Inter: "Sono comunque felice perché l'Inter ha dato tutto, poi serve sempre un campione e ci sono altre squadre. Ora deve pensare all'anno prossimo, sperando che possa tornare a lottare per il titolo".

Cosa deve aspettarsi l'Inter da Onana?

"Per me è uno dei tre migliori portieri del mondo, se non il migliore. Ho avuto la fortuna di averlo nel Camerun, spero che possa dare tanto all'Inter e soprattutto al Camerun. Con il calcio moderno, serve un portiere che faccia lanci da 50-60 metri, è un giocatore in più".

Meglio lui o Julio Cesar?

"Sono due epoche diverse, però sono ottimi numeri uno".