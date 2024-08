Come previsto (LEGGI QUI), Tomas Palacios si è presentato pochi minuti fa nella sede dell'Inter in Viale della Liberazione a bordo di un'auto della società. Molto elegante, l'argentino si appresta a firmare il primo grande contratto della sua carriera che lo legherà ai nerazzurri per i prossimi 5 anni. Dopo svolgerà le classiche attività media (interviste, contenuti social eccetera) come da programma per i 'New Brothers'.