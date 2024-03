Un gesto di umanità senza pari, un sorriso regalato ad un bambino al quale probabilmente non sembrava vero di poter vedere da vicino il suo idolo, magari perché vive a migliaia di chilometri dall'Italia. Nicolò Barella è stato protagonista di un episodio stupendo al termine dell'amichevole disputata giovedì sera dalla Nazionale italiana a Fort Lauderdale contro il Venezuela: dopo il triplice fischio, un piccolo tifoso ha scavalcato le barriere, peraltro minime, che separano le tribune del Chase Stadium dal terreno di gioco e ha simpaticamente 'invaso' il campo. L'obiettivo? Andare ad abbracciare proprio il centrocampista dell'Inter.

Accompagnato da un adulto, il bimbo ha raggiunto Barella che accortosi della situazione non si è tirato indietro, anzi: lo ha preso subito in braccio, abbracciandolo teneramente e concedendosi in una foto insieme ad una terza persona. Un gesto splendido, da vero campione, per Barella, apprezzato dai presenti allo stadio. E che certifica ulteriormente la statura morale di Nicolò.

It’s the little things that matter the most & just a simple moment with like this is a dream come true. Well done Barella you’re an inspiration to many pic.twitter.com/9alzoA2JTn