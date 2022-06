Stando ai colleghi di AS Chile , ci sono delle divisioni interne al Flamengo relativamente al possibile acquisto di Arturo Vidal . Il problema è la carta d'identità del centrocampista del l'Inter, il cui arrivo - secondo alcuni membri del club brasiliano - andrebbe in contraddizione con il progetto avviato da Paulo Sousa di dare spazio ai giovani e di lasciar partire senatori come Diego Alves, Diego Ribas, oltre a Mauricio Isla e Filipe Luis.

Nonostante questi ostacoli, non è un mistero che i dialoghi tra le parti siano in corso da marzo, tanto che i dirigenti del Mengao sono già a conoscenza dei dettagli economici dell'eventuale affare; ora dovranno convincere gli scettici in seno alla società della bontà dell'investimento abbastanza in fretta perché, anche se se la sessione di mercato brasiliano apre il 18 luglio, Fernando Felicevich, l'agente del giocatore, vuole risolvere la questione entro due settimane.

Acquista QUI i prodotti originali Inter