Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, Guglielmo Vicario, portiere dell'Empoli nel mirino dell'Inter in caso di un'eventuale cessione di André Onana, ha parlato così del suo futuro. "Se sono pronto per un salto in una big? Per ora andiamo in vacanza, ne abbiamo bisogno. Ci penseremo poi più avanti - le sue parole -. La Nazionale per me è un orgoglio immenso, ringrazio mister Mancini".