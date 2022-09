Calhanoglu stop. Il centrocampista turco, tra i più in forma dell'Inter (se non il più in forma in assoluto), deve fermarsi per una distrazione muscolare al flessore della coscia sinistra. Tempi di recupero? Si parla di 15-20 giorni di stop, quindi il turco salterà sicuramente l'Udinese, non risponderà alla chiamata della nazionale ed è a rischio anche per Roma e Barcellona. Lo staff medico nerazzurro proverà a rimetterlo a disposizione di Inzaghi subito dopo la sosta, ma bisognerà valutare passo dopo passo. Nel frattempo, per il tecnico piacentino, bisogna capire chi sarà il sostituto dell'ex milanista, tenuto a riposo inizialmente a Plzen proprio per averlo fresco a Udine e che, invece, a Udine non ci sarà.

Tre le carte a disposizione di Inzaghi. La prima è quella più naturale, ossia Mkhitaryan. L'armeno, finora, non è mai partito titolare in campionato, mentre in Champions ha fatto due su due. Molto positivi, in particolare, gli ingressi in campo nel derby e contro il Torino: un cambio di ritmo che ha portato parechci benefici. Il 33enne armeno è stato preso in estate proprio per diventare la prima alternativa a Calhanoglu e chiaramente le sue caratteristiche tecniche e la sua esperienza lo mettono in pole per una maglia da titolare per Udine.