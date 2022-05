Come da programma, Matias Vecino è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo otto giorni dopo il leggero risentimento muscolare accusato nelle ore precedenti alla finalissima di Coppa Italia di mercoledì scorso. Il centrocampista uruguaiano, che domani dovrebbe aumentare i carichi, è da considerarsi praticamente recuperato, una buona notizia per Simone Inzaghi che, quindi, potrà contare sulla rosa al completo per l'ultimo impegno stagionale contro la Samp, 90 minuti fondamentali per la lotta scudetto che vede i nerazzurri alla rincorsa del Milan, in trasferta a Reggio Emilia per sfidare il Sassuolo forte del +2 in classifica e del vantaggio negli scontri diretti sui cugini.