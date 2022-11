Oscar Fernandez è una specie di esperto di giovani terzini, avendo allenato, tra gli altri, Jordi Alba, Bernat e Theo Hernandez: "Per certi versi è simile al milanista, che ho incrociato quando allenavo le giovanili dell'Atletico Madrid - le sue parole alla rosea -. Credo ci siano somiglianze tra Oscar Fernandez e Theo sul piano prestazionale, tecnico e fisico. Il francese però gioca moltissimo in attacco, non so dire a che livello sia ora Vazquez: negli ultimi due anni ha disputato diverse partite con la prima squadra e si è visto quanto sia già pronto per il professionismo. Attenzione, però: Jesus è un giocatore speciale, ma va aiutato un passo alla volta con calma. Ora serve una via di mezzo: uscire dalla comfort zone, ma senza correre bruciando le tappe".