Debutto interno liscio come l'olio per l'Inter di Simone Inzaghi, che con una rete per tempo regola il Lecce e strappa i primi tre punti stagionali di fronte agli oltre 70mila di San Siro. Vittoria tutto sommato agevole e senza grinze, frutto della rete dopo pochi minuti di Matteo Darmian bissata nella ripresa da Hakan Calhanoglu su calcio di rigore. I salentini ci mettono sicuramente tanta generosità, ma di pensieri per Yann Sommer praticamente non ce ne sono se non per una conclusione insidiosa in pieno recupero. Tre punti meritati e importanti, ora testa all'Atalanta.

IL TABELLINO

INTER-LECCE 2-0

MARCATORI: 5' Darmian, 70' Calhanoglu (R)

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian (72' 2 Dumfries), 23 Barella (72' 16 Frattesi), 20 Calhanoglu (82' 21 Asllani), 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (72' 30 Carlos Augusto); 9 Thuram (76' 8 Arnautovic), 99 Taremi.



In panchina: 12 Di Gennaro, 13 Martinez, 7 Zielinski, 11 Correa, 31 Bisseck, 47 Fontanarosa.

Allenatore: Simone Inzaghi.

LECCE: 30 Falcone; 17 Gendrey, 6 Baschirotto, 4 Gaspar, 25 Gallo; 20 Ramadani, 75 Pierret (85' 5 Berisha); 22 Banda (64' 7 Tete Morente), 8 Rafia (64' 50 Pierotti), 13 Dorgu; 9 Krstovic (85' 29 Coulibaly).

In panchina: 1 Fruchtl, 32 Samooja, 98 Borbei, 2 Pelmard, 10 Oudin, 14 Helgason, 23 Burnete, 27 McJannet, 36 Marchwinski.

Allenatore: Luca Gotti.

Arbitro: Di Marco. Assistenti: Preti - Mokhtar. Quarto ufficiale: Fourneau. VAR: Abisso. Assistente VAR: Meraviglia.

Note

Spettatori: 70.921

Ammoniti: Gallo (L), Banda (L)

Corner: 10-6

Recupero: 1°T 2', 2°T 6'.

RIVIVI IL LIVE

96' - FISCHIA DI MARCO, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO!!! L'INTER BATTE IL LECCE 2-0, GOL DI DARMIAN E CALHANOGLU E PRIMA VITTORIA STAGIONALE!!

96' - Grande controllo di Arnautovic in area giallorossa.

95' - Arnautovic si invola a raccogliere un pallone poi lo serve ad Asllani che trova un corner.

94' - Lecce che va con orgoglio nel finale, altro corner per i salentini.

93' - C'è gloria anche per Sommer che si distende bene e toglie la palla radente di Morente dallo specchio della porta.

91' - Per poco Mkhitaryan non va in porta su un controllo non facile di un difensore. Inzaghi applaude la concentrazione dei suoi.

91' - Carlos Augusto atterra Dorgu, punizione non sfruttata.

90' - Saranno sei i minuti di recupero.

89' - Di Marco ferma il gioco, Acerbi è rimasto a terra dopo un pestone di Berisha. Il difensore si rialza.

88' - Ancora Dorgu prova a rendersi pericoloso, tiro a giro dalla distanza parato da Sommer.

85' - Doppio cambio nel Lecce: fuori Pierret che accusa problemi fisici, in campo Berisha. Coulibaly entra al posto di Krstovic.

84' - Mkhitaryan prova il tiro a giro su assist di Arnautovic, palla che non inquadra la porta ma era tutto vano per offside.

83' - Dorgu prova la percussione in area, bravissimo Bastoni a chiudergli la strada con mestiere guadagnando rinvio dal fondo.

82' - Sarà Asllani l'ultima pedina dalla panchina: l'albanese rileva Calhanoglu. Non ci sarà il debutto per Zielinski.

81' - Tacco di Arnautovic per Pavard, cross del francese deviato da Gaspar.

77' - Proprio Arnautovic si rende subito pericolosissimo, anticipando due difensori su calcio di punizione di Calhanoglu. Il suo colpo di testa però finisce alto.

76' - Sarà Arnautovic il prossimo cambio per Inzaghi: fuori Thuram.

74' - Bastoni chiude bene bloccando un filtrante di Pierret.

72' - Si riparte con tre cambi per Inzaghi: Carlos Augusto per Dimarco, Dumfries per Darmian e Frattesi per Barella.

71' - Dopo il rigore, nuovo cooling break a San Siro.

70' - Proprio il turco va dal dischetto... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEERRRR!!! HAKAN NON SBAGLIA, FALCONE SPIAZZATO!!

68' - Calcio di rigore per l'Inter: Gaspar trattiene Thuram in area, Di Marco attende qualche secondo poi fischia. San Siro invoca Calhanoglu.

67' - Bravo Krstovic a farsi trovare da solo in area, colpo di testa del montenegrino parato da Sommer. Acerbi rimbrotta i compagni.

66' - Proiezione offensiva del Lecce, Krstovic spara su Acerbi prendendosi il corner. Si prepara Frattesi.

64' - Arrivano i primi cambi per il Lecce: Morente e Pierotti rilevano Banda e Rafia.

60' - Barella prova a ripartire, Banda lo trattiene e lo atterra: giallo per lo zambiano.

57' - Bastoni non arriva sul passaggio di un compagno, ma Inzaghi applaude comunque.

56' - Fallo di Pierret su Barella, punizione per l'Inter.

53' - Carambola in area di rigore del Lecce, Taremi piomba sul pallone vacante poi lo protegge scontrandosi con Gaspar, rialzandosi e mettendo il pallone a disposizione. L'azione prosegue con Thuram che trova un muro difensivo

52' - Banda mette in mezzo trovando la testa di Baschirotto che gira in porta. Sommer controlla agevolmente.

50' - Dimarco prova di mezzo esterno, Gaspar si immola col corpo mandando in corner.

49' - Occasionissima per Thuram. Barella va a colmare uno spazio lasciato dalla difesa e appoggia per il francese che prova aprendo il sinistro, pallone fuori.

47' - Ripartenza del Lecce con Pierret, Darmian taglia tutto il campo e va a chiudere.

46' - Subito due calci d'angolo per l'Inter in fila.

-----

21.50 - L'Inter batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

21.49 - Le due squadre tornano in campo per la ripresa. Nessun cambio per Inzaghi e Gotti.

HALFTIME REPORT - Il colpo di testa vincente di Matteo Darmian dopo appena cinque minuti di gioco farebbe presagire una serata decisamente comoda per l'Inter. Però il Lecce non ci sta a fare da sparring partner e si dimostra vivo, nonostante qualche svarione in difesa. La squadra di Inzaghi dal canto suo gioca a velocità di crociera, ha anche qualche occasione per allargare la forbice ma a volte latita nel trovare le misure tra i reparti. Match comunque in controllo in questo primo tempo.

----

48' pt - Finisce qui il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 sul Lecce grazie al gol di Matteo Darmian.

47' pt - Brivido per l'Inter: Krstovic mette in mezzo, palla che rimbalza su Acerbi e favorisce Rafia che viene chiuso in corner da Calhanoglu.

46' pt - Dimarco prova un tentativo al volo velleitario che finisce abbondantemente fuori.

45' - Caparbio Calhanoglu, che dopo un errore su un passaggio va a recuperare il pallone. Due minuti di recupero.

43' - Taremi prova a servire in profondità Thuram, che però non capisce le intenzioni del compagno.

42' - Gallo sfiora il pallone che finisce fuori, per l'arbitro è rinvio dal fondo. Deluso Barella che voleva il corner.

42' - Cross di Banda telefonato per Sommer, che legge la traiettoria e para comodo.

38' - Taremi riceve in area e prova a scaricare per Mkhtiaryan, anticipato da Gallo in corner. Thuram aveva tagliato sul secondo palo.

37' - Inter che ora congela un po' il possesso palla.

36' - Applausi per Darmian che chiude alla grande Krstovic con una diagonale.

34' - Thuram punta Baschirotto e parte, poi crossa cercando Pavard anticipato da Gallo.

33' - Rientro in difesa mostruoso di Mkhitaryan che sbarra la strada al lanciato Dorgu, costringendolo alla ritirata.

32' - Dimarco prova il colpo a sorpresa da punizione, Falcone vola sul secondo palo e respinge.

31' - Primo ammonito del match è Gallo, che ferma in maniera rude Darmian.

30' - Altro scambio Taremi-Thuram, stavolta è il primo che cerca di incunearsi in area ma viene controllato bene dai difensori avversari.

28' - Si riparte con un rinvio dal fondo per Falcone.

25' - Di Marco chiama il cooling break. Inzaghi catechizza il suo duo d'attacco prendendo pure Taremi per mano...

24' - Furia di Barella, che accusa Di Marco di non aver sanzionato un fallo di Banda che gli leva palla lanciandosi in avanti.

23' - Taremi prova il numero clamoroso, una rovesciata in area da solo sul cross di Darmian. L'ex Porto manca la palla, ma alla fine arriva un corner.

22' - Taremi prova il velo per Thuram poi mette la punta sul pallone servendo però Falcone.

21' - Krstovic prova la conclusione dalla distanza approfittando dell'attimo di ritardo di Acerbi, ma spara il pallone in curva.

18' - Acerbi toglie la palla a Dorgu, ma Di Marco sanziona la trattenuta del difensore nerazzurro.

15' - Corre un rischio Pavard sul rimpallo dopo cross di Banda colpendo col petto, Dimarco fa ampi cenni di non intervento.

14' - Erroraccio di Gaspar bruciato da Dimarco che cerca Darmian in area, Falcone respinge di mano su Barella che controlla e calcia al volo. Baschirotto ci mette la testa e fa muro.

13' - Cross da dimenticare di Banda, palla in fallo laterale dall'altra parte del campo.

11' - Lancio al fulmicotone di Barella che trova Taremi in area. L'iraniano per poco non arriva in allungo sul pallone, para Falcone.

9' - Thuram prova a scattare in contropiede, Banda lo atterra.

7' - Lecce che reagisce: tiro da fuori di Banda, palla alta.

IL GOL DI DARMIAN - Mkhitaryan vede l'imbeccata di Calhanoglu e lo serve. Pallone poi scaricato per il cross di Dimarco in mezzo. Taremi corregge di testa quel tanto che basta per mandare Banda in tilt e trovare Darmian che con un morbido colpo di testa fa secco Falcone.

5' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!! MAAAAATTEEEEEEEEEEEEEEEOOOO DAAAAAAAAAAAARMIIIIIAAAAAAAAAAAANNNNN!!!

4' - Errore Barella-Mkhitaryan, il capitano ferma Krstovic che si era impossessato del pallone.

3' - Combinazione di prima tra Thuram e Taremi con Barella che si inserisce sul velo dell'iraniano, libera la difesa leccese.

2' - Stessa scena nell'altra area, Bastoni di testa appoggia per Sommer correggendo un tocco di Acerbi non perfetto.

2' - Disimpegno all'indietro di Gallo su Falcone, che riesce ad arrivare prima dell'accorrente Darmian.

-----

20.47 - Sarà del Lecce il primo pallone del match: PARTITI!

20.46 - Scambio di gagliardetti e sorteggio per Barella e Baschirotto.

20.43 - Squadre che entrano in campo per il prepartita.

20.42 - Guadagnano il tunnel le due squadre, saluti tra Baschirotto e Sommer.

20.31 - Le due squadre tornano in campo dopo il riscaldamento. Fra pochi minuti sarà Inter-Lecce.

----

