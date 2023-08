Dopo tanta attesa, habemus portiere! Adesso è ufficiale: Yann Sommer è un nuovo calciatore dell'Inter. "Il portiere svizzero arriva in nerazzurro a titolo definitivo dal Bayern Monaco" si legge su Inter.it che tramite una nota mette nero su bianco l'acquisto dell'estremo difensore trentaquattrenne: "Ci sono bambini che sognano di diventare grandi attaccanti, mentre altri nascono per giocare in porta: Yann Sommer appartiene alla seconda categoria. Esperienza, leadership e dedizione: tutte qualità che Sommer è pronto a dimostrare anche in nerazzurro".