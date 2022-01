UFFICIALE – Satriano saluta l’Inter: prestito al Brest fino al 30 giugno 2022

Il giovane attaccante uruguaiano lascia il club nerazzurro per un'avventura di sei mesi in Ligue1

L'attacco dell'Inter perde una pedina per i prossimi mesi. Attraverso una nota ufficiale pubblicata pochi minuti fa, il club nerazzurro ufficializza il trasferimento di Martí n Satriano al Brest , squadra che milita nella Ligue1.

"L'attaccante uruguaiano classe 2001, che in questa stagione ha collezionato 4 presenze in Serie A, si trasferisce a titolo temporaneo nel club francese fino al 30 giugno 2022" viene precisato. Satriano (che indosserà la maglia numero 11) ritroverà quindi Lucien Agoumé, altro nerazzurro in prestito dal Biscione al club transalpino.