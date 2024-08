I tifosi saranno contenti. Come anticipato nei giorni e nelle ore scorse, è arrivato finalmente il momento dell'annuncio ufficiale del rinnovo di Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter aveva trovato l'accordo prima di partire per la missione Copa America, che tra l'altro lo ha visto protagonista (capocannoniere e rete decisiva in finale), non restava quindi che ratificare nero su bianco il nuovo legame fino al 2029. E dopo le formalità burocratiche, via alla comunicazione del club ai tifosi:

FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Lautaro Martinez: l'attaccante classe 1997 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2029.