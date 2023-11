Yuriy Danchenko, agente di Anatolij Trubin, portiere ucraino a lungo seguito dall'Inter nella scorsa finestra di mercato, al termine della quale l'esterno difensore ventiduenne è finito al Benfica, è stato raggiunto da Sportitalia per parlare del suo assistito e della sfida tra Ucraina e Italia di questa sera: "La Nazionale italiana è sempre la favorita in tutti i tornei" ha detto a proposito della Nazionale di Spalletti. "A noi non serve atteggiamento aggiuntivo, siamo forti grazie al gioco di squadra".

Riguardo Trubin: come andò la trattativa estiva con l'Inter e cosa lo ha convinto a scegliere il Benfica?

"Per quanto riguarda la trattativa su Trubin, diciamo che il Benfica è stato più persistente e convincente, quindi io e Anatoliy abbiamo preso questa decisione".

Lo potremmo comunque vedere in Italia, in futuro?

"Il campionato italiano è uno dei più grandi del mondo. Se vuoi crescere e raggiungere dei traguardi, vincere trofei, allora devi giocare in squadre e campionati forti: ce ne sono tante di squadre forti in Italia, compresa l'Inter. Noi faremo tutto ciò che è in nostro potere, poi succederà quello che Dio vorrà".

