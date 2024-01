"Il problema non è lo strumento, ma le persone che lo usano". Così Riccardo Trevisani sul canale 'Cronache di spogliatoio' commenta le polemiche furiose dopo Inter-Verona.

"Nasca è il VAR di Juve-Bologna e di Iling-Junior e Ndoye, è il VAR del mani di Pulisic a Genova, è il VAR di Juve-Verona e viene sospeso per due giornate per la simulazione di Faraoni. Quindi, quando vede un altro che simula come Duda - perché Duda simula e ve lo dico io: se sono 1-0 per l'Inter, Duda torna in piedi e gioca -, allora dice 'No, no, no, no, io non intervengo, mi fermano di nuovo per due giornate'. La domanda che ci dobbiamo porre è: perché Nasca è considerato uno bravo? Poi c'è anche un problema di qualità degli arbitri a disposizione di Rocchi: buoni ce ne saranno 10-12, gli altri 35 non saprei dove mandarli ad arbitrare. Poi mi chiedo: perché Orsato ha fatto solo 7 gare finora in campionato? Evidentemente qualcosa nella gestione sta mancando".

"Vedo proprio problemi logistici nell'AIA, ci sono errori alla base - continua Trevisani -. Ma ripeto: la VAR non è il problema, va ridotto a una cosa oggettiva sennò è il processo di Biscardi. In una partita ci sono 50 episodi: Duda è il primo a spingere Bastoni, ma mica dai rigore per quella cosa?! Non lo dai. Ormai si invoca il VAR per ogni piccola cosa".

"Poi ho sentito una delle più grandi cazzate della storia: 'La cosa di Bastoni è la più grave da quando esiste il VAR'. Ricordo Candreva in Juve-Salernitana, mi ricordo Iling-Junior, Ranocchia-Belotti, mi ricordo Cristiano Ronaldo mettere un piede in bocca a Cragno... Nelle cose successe in Inter-Verona, quella di Bastoni è sicuramente quella meno rilevante a livello calcistico, in una partita in cui, se vuoi fare qualcosa per aiutare l'Inter, fischi fallo ad Arnautovic e non arriva l'1-1 e sorvoli su Darmian e non dai rigore al 100'. Ma quale gomitata? Quella di Bastoni è una spallata di uno che ha 'rosicato' perché prima è stato spinto sul cross. Mica dico che non sia fallo o che il VAR non potesse intervenire, dico però che per richiamare il VAR vorrei succedessero cose più gravi", tuona il giornalista.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!