DAZN ha intervistato Marcus Thuram nell'avvicinamento a Napoli-Inter, sfida che vale un pezzo di scudetto. La chiacchierata comincia con il francese che fa un passo indietro tornando a pensare al derby d'Italia dello scorso 16 febbraio: "Giocare contro mio fratello minore è stato un momento speciale, mi ha fatto strano perché abbiamo condiviso tanti allenamenti nei campi da piccoli. E' stato un bel momento - le parole di Tikus -. La sconfitta? Abbiamo perso una grande chance di fare tre punti contro un avversario che conosciamo. Volevamo vincere, ma non ce l'abbiamo fatta; ora dobbiamo ripartire e lavorare e continuare a provare a vincere le partite".

Kolo Muani è sorpresa o no per te?

"No, Randal è un giocatore fortissimo e lo abbiamo visto quando era all'Eintracht Francoforte, al Psg ha avuto qualche difficoltà col mister ma non cambia la qualità del giocatore; anche in Nazionale fa cose bellissime. Quello che sta facendo alla Juve è quello che sa fare".

La sfida con il Napoli sarà decisiva?

"Non lo so, ci saranno ancora tante partite, ma sarà uno scontro diretto tra la prima e la seconda in classifica. E sarà molto importante".

Record gol eguagliato, ora punti a 20?

"Speriamo, come dico sempre è più importante che vinca l'Inter ma se posso fare gol per aiutare la squadra è sempre bello".

Lautaro cosa direbbe?

"Dovete chiederlo a lui, ma penso che sarebbe molto felice per me".

Dopo questi progressi, ti senti diverso?

"Non mi sento un giocatore diverso, sto provando a fare quello che ho fatto l'anno scorso quando abbiamo vinto lo scudetto. Il mister, i compagni e la società mi aiutano a crescere dal primo giorno".

Il gol più emozionante?

"Quello segnato contro il Milan al ritorno, l'anno scorso".

Scudetto sempre in testa?

"Sì, è un pensiero che mi accompagna, nel senso che mi motiva a lavorare e vincere le partite. È una cosa che voglio rivivere con l'Inter".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!