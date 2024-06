Marcus Thuram dovrà confermare agli Europei quanto di meraviglioso fatto vedere nella sua prima stagione in Italia e all'Inter. L'occasione degli Europei è molto ghiotta. Il centravanti ha parlato del suo ruolo all'interno della Nazionale transalpina e delle sue ambizioni.

"Qui mi trovo molto bene, i Blues sono una grande famiglia. Sono molto felice di far parte di questo gruppo. Tutti sono molto gentili e mi sento molto a mio agio - le sue parole -. Io numero 9? Fin da piccolo tutti mi dicevano che sarei finito a fare il centravanti. Avevo la personalità, la dimensione, ma mi rifiutavo di ascoltarlo. Non mi piaceva questa posizione. Non rappresentava in alcun modo la mia concezione del calcio e ne avevo una percezione errata. Il 9, loro hanno il tiro prima del passaggio e per me è sempre stato il contrario. Statisticamente è anche la posizione in cui tocchiamo meno palloni. E per me questo era fuori questione. Avevo bisogno di dribblare, di partecipare al gioco, di divertirmi. Ora giocare da 9 significa molto per me. Sai che hai fiducia in te stesso, che sei capace di segnare gol. Questa è una posizione che richiede molta responsabilità, ma sono pronto ad accettare questa sfida".

Thuram vuole vincere ancora e non si pone limiti. "Il mio sogno è vincere una competizione importante con la squadra francese. Voglio vincere un titolo importante, come l'Europeo o la Coppa del Mondo. E poi voglio anche diventare uno dei migliori attaccanti al mondo. Futuro? Non penso troppo avanti. Prendo le cose giorno per giorno. Ma voglio continuare a giocare per i Blues e aiutare l'Inter a vincere titoli".