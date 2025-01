Allarme rientrato per Marcus Thuram, costretto ad uscire all'intervallo della semifinale di Supercoppa Italiana tra Inter e Atalanta. Oggi l'attaccante francese si è sottoposto ad accertamenti strumentali in quel di Riad e fortunatamente sono state escluse lesioni. "Gli esami - si legge nella nota del club nerazzurro - hanno evidenziato una lieve elongazione agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata nella giornata di domani", in vista della finale contro il Milan di lunedì sera.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!