Può mancare al Bologna un giocatore delle caratteristiche di Marko Arnautovic? L'allenatore rossoblu Thiago Motta, intervistato da DAZN, risponde in maniera perentoria lanciandosi anche in un elogio a Joshua Zirkzee senza però dimenticare l'incidente occorso quest'oggi al suo ex giocatore: "Assolutamente no. Marko sa che gli voglio bene, mi dispiace tantissimo per il suo infortunio; gli ho mandato un messaggio prima del derby. Voleva andare via ed era il momento che andasse. Zirkzee in questo momento è il simbolo di questa squadra, oggi si è creato un'occasione da solo. Noi come squadra dobbiamo aiutarlo mettendolo in condizioni migliori per fare gol, poi per il resto oggi ha fatto un lavoro eccezionale anche in fase difensiva; non lascia mai i compagni da soli. Può migliorare, ha qualità straordinarie e merita di stare sempre in campo".

