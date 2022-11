"Ora con questa tecnologia avanzata riusciamo grazie ai video capire come attaccare e difendere contro l'Inter, faremo la nostra partita. È presto dire che è tagliata fuori dalla lotta scudetto. Può competere in Europa e in campionato". Parole e musica di Thiago Motta, allenatore del Bologna intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del ritorno a San Siro da avversario con la sua Inter: "Rappresenta per me una bella esperienza e grandi ricordi, ma voglio che ci giochiamo la nostra partita dobbiamo essere concentrati e determinati. Dobbiamo essere concentrati su quello che dobbiamo fare".