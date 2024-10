"Io non devo chiarire niente a nessuno, ho solo risposto a una domanda su come mi comporto io in certe situazioni". Lo ha detto Luciano Spalletti, ct della Nazionale italiana, commentando al Tg1 le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi relativamente ai contenuti delle telefonate tra Simone Inzaghi e un capo ultrà emerse sui media, riferite all'indagine della Procura di Milano che ha azzerato i vertici delle Curve di Inter e Milan.

Per la cronaca, la Gazzetta dello Sport aveva parlato di un chiarimento telefonico tra i due tecnici avvenuto nelle scorse ore.

