Insomma, il danno effettivamente c'è. Come al solito, il club nerazzurro non specifica l'entità dell'infortunio, ma parlando di "distrazione muscolare" si fa riferimento in ogni caso a uno stop non inferiore alle due settimane. Dura vedere Calhanoglu in campo a Lisbona nell'andata dei quarti di Champions contro il Benfica.

