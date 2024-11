"Nella mia prima settimana qui ho festeggiato il compleanno e ho segnato due gol in amichevole. Davvero fantastico per me. È stato l’avverarsi di un sogno e l’inizio di qualcosa di bello". Mehdi Taremi, protagonista dell'intervista esclusiva per il Matchday Programme di Inter-RB Lipsia di Champions League, racconta quello che è stato il suo impatto col pianeta nerazzurro. Per passare poi a come è nata la passione per questo sport: "Mi sono innamorato del calcio già da bambino: fare gol, assist, vincere le partite mi ha sempre trasmesso un’emozione speciale. Tutti i giorni si impara una lezione, bisogna impegnarsi sempre se si vuole diventare degli atleti professionisti. Io cerco sempre di essere positivo, faccio tesoro delle critiche e sfrutto ogni allenamento e ogni partita per migliorarmi".

L'iraniano sottolinea anche l'importanza del gruppo: "Lo spogliatoio è fondamentale per me, i compagni diventano come una famiglia in cui ci si aiuta l’uno altro. Condividiamo le stesse gioie e gli stessi dolori e scendiamo in campo per raggiungere lo stesso obiettivo".

