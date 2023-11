Il presidente del Porto Pinto Da Costa, intervistato in patria da SIC Noticias, è tornato sul possibile passaggio di Mehdi Taremi al Milan nelle ultime ore della sessione di calciomercato. Cambiando completamente lo scenario rispetto a quanto era trapelato durante l'estate: "Per Taremi il Milan ha fatto solo offerte ridicole e non c'è nemmeno stata una discussione. Nessuna delle loro offerte si è avvicinata al valore della clausola".

A proposito del futuro dell'iraniano, Da Costa ha aggiunto: "Dobbiamo essere realisti, Taremi ha delle proposte che ancora non ha accettato per arrivare a guadagnare 10 milioni di euro all'anno (quelle arabe, LEGGI QUI). Dateci 10 milioni, più 10 al fisco, e io gli rinnovo il contratto".

Con il rischio di perdere altri giocatori, come reagirebbe l'allenatore Sergio Conceiçao? Pinto da Costa resta con i piedi per terra: "Se un allenatore è felice o indifferente quando perde i migliori giocatori è perché sta rovinando il club. È consapevole della realtà. Se fossimo al City o allo United, dove i proprietari sono americani e non sanno nemmeno di che colore è la divisa ufficiale... Ora, se Sergio restasse indifferente, sarebbe segno che sta scherzando".