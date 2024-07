Se è vero che chi ben comincia è a metà dell'opera, Simone Inzaghi non può che rallegrarsi della sua Inter. Bel successo della formazione nerazzurra a Cesena contro il Las Palmas nella prima amichevole di livello di questo precampionato, una partita convincente di una squadra ancora priva di alcuni elementi di rilievo ma che dimostra di avere ormai un'identità tattica ben consolidata. Nella quale pare essere entrato alla grande Mehdi Taremi, a segno per altre due volte in questa estate particolarmente fruttuosa per lui, con Federico Dimarco che si ripresenta ai tifosi con uno splendido gol nato da una invenzione dalla distanza che vale il definitivo tris. Cantano, giustamente, i tifosi nerazzurri giunti in Romagna.

IL TABELLINO

INTER-LAS PALMAS 3-0

MARCATORI: 11', 37' Taremi (1 Rig.), 85' Dimarco

INTER: 13 Martinez (86' 12 Di Gennaro); 31 Bisseck (83' 50 Aidoo), 42 Agoumé (63' 15 Acerbi), 47 Fontanarosa (63' 95 Bastoni); 54 Kamate (63' 36 Darmian), 7 Zielinski (63' 23 Barella), 21 Asllani (83' 52 Berenbruch), 22 Mkhitaryan (83' 24 Salcedo), 30 Carlos Augusto (63' 32 Dimarco); 99 Taremi (86' 57 Quieto) 11 Correa (63' 16 Frattesi).

In panchina: 51 Alexiou.

Allenatore: Simone Inzaghi.

LAS PALMAS 1°T : 25 Horkas; 27 Rozada, 3 Marmol, 28 Herzog, 18 Sinkgraven; 12 Loiodice, 20 Rodriguez; 9 Cardona, 10 Moleiro, 14 Fuster; 16 Mata.

LAS PALMAS 2°T: 1 Cillessen; 2 Marvin, 3 Marmol (60' 15 Clemente), 4 Suarez, 5 Javi Munoz; 6 Gonzalez, 7 Pejino (78' 26 Bassinga); 11 B. Ramirez, 19 S. Ramirez, 21 Gil; 24 Cedric.

In panchina: 8 Campana, 23 Alex Munoz, 29 McBurnie.

Allenatore: Luis Carrion.

Arbitro: Juan Luca Sacchi. Assistenti: Pagliardini - Trasciatti.

Note

Corner: 6-5

Recupero: 1°T 0', 2°T 0'.

RIVIVI IL LIVE

91' - Sacchi fischia, rien ne va plus all'Orogel Stadium! Una bella Inter batte 3-0 il Las Palmas con la doppietta di Mehdi Taremi e il gol di Federico Dimarco.

90' - Cerca gloria anche Quieto, che guadagna un corner.

89' - Bomba di Sandro appena fuori area, tiro che termina fuori.

86' - Inzaghi dà fondo alla panchina: fuori Martinez e Taremi, dentro Di Gennaro e Quieto.

85' - GOL GOL GOL DELL'INTER!!! DIMARCO!!! Alla prima stagionale, l'esterno nerazzurro punisce un errore del Las Palmas con un lob delizioso dalla distanza che non lascia scampo a Cillessen in uscita.

84' - Ancora un pericolo firmato Fabio Gonzalez, Martinez ci arriva con la punta delle dita.

82' - È il momento di Aidoo e Berenbruch, che rilevano un Bisseck applauditissimo e Asllani. Fuori anche Mkhitaryan per Salcedo

81' - Ancora Inter vicina al gol: combinazione Taremi-Frattesi e appoggio per Mkhitaryan che strozza troppo il tiro mandando fuori.

79' - Frattesi si divora il 3-0. Lancio di Bastoni e ottimo controllo in inserimento di Frattesi, che però finisce col calciare sul corpo di Cillessen.

78' - Finisce la partita di Pejino, dentro Bassinga.

77' - Inesauribile Bisseck, l'ex Aarhus innesca un'azione conclusa da Dimarco con un cross sul quale Taremi non arriva.

77' - Provano l'azione avvolgente i gialloblu, ma poi finiscono col perdere il pallone e regalare rimessa.

73' - Punizione tagliata di Asllani, troppo profonda per i compagni.

71' - Grande palla di Barella sulla quale però Dimarco e Frattesi non si capiscono e l'azione sfuma.

69' - Secondo cooling break.

67' - Buona chiusura di Barella in aiuto di Dimarco su Pejino, poi il Las Palmas si prende una rimessa in zona offensiva.

63' - Arriva il primo blocco di cambi per Inzaghi con l'ingresso del blocco azzurro, compreso Acerbi.

60' - Nel Las Palmas Clemente rileva Marmol.

58' - Martinez sbaglia un altro disimpegno, Fabio Gonzalez anticipa Zielinski ma poi grazia il portiere nerazzurro centrando il palo con lo specchio della porta aperto e lo spagnolo immobile.

56' - Correa riceve e prova la conclusione a ridosso dell'area, palla respinta.

56' - Park riesce a saltare Carlos Augusto ma poi sbaglia completamente il cross per Sandro.

55' - Altra uscita chiamata di Martinez che interviene a terra su Cedric.

52' - Sandro Ramirez prova a puntare Bisseck, che però gli sbarra la strada.

51' - Buono spunto per Kamate che però si perde sul più bello dimenticandosi di concludere a rete.

51' - Controllo in area nerazzurra irregolare per Park, punizione per l'Inter.

49' - Sono dieci i cambi effettuati dal tecnico del Las Palmas, è rimasto in campo il solo Marmol.

-----

20.34 - Primo pallone della ripresa per il Las Palmas: PARTITI!

20.33 - Sarà una squadra rivoluzionata, quella che Carrion metterà in campo nei secondi 45 minuti: ben dieci cambi.

20.32 - Nel Las Palmas pronto a entrare Jasper Cillessen, portiere di riserva per questa serata ma destinato a diventare il titolare.

20.30 - Intervallo in campo per l'Inter, con Inzaghi che dà indicazioni ad Asllani.

HALFTIME REPORT - Anche con una formazione lontana dall'essere quella di base, l'Inter convince parecchio. Primo tempo importante della squadra nerazzurra che mette sin da subito all'angolo il Las Palmas con il pressing asfissiante e le azioni a tamburo battente. E che ha la piacevole conferma della forma di Mehdi Taremi, autore dei due sigilli nei primi 45 minuti. Ma in generale è tutta la squadra a girare a buonissimi ritmi.

----

45' - Senza recupero, Sacchi fischia la fine del primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 2-0 sul Las Palmas, Taremi fa la parte del leone con una doppietta.

45' - Correa arriva in area, poi prova l'appoggio per Kamate, anticipato da Sinkgraven.

43' - Bel cross di Fuster, Fontanarosa anticipa Mata mandando in corner.

41' - Prova a rendersi pericoloso il Las Palmas, Agoumé libera. Sulla ripartenza, Taremi prova il lancio per Correa anticipato da Horkas.

37' - GOL GOL GOL DELL'INTER! TAREMI FA DOPPIETTA! Azione clamorosa di Mkhitaryan che dialoga con Fontanarosa, entra in area e appoggia per l'iraniano che di piattone la mette alle spalle di Horkas.

36' - Zielinski ha spazio e calcia da fuori area, palla che si spegne non lontana dallo specchio della porta.

35' - Strappo micidiale di 50 metri di Bisseck che spacca le linee avversarie, poi il camerunese appoggia per Correa che prova il tiro a giro. Horkas devia in corner.

32' - Rischia di farsi male da solo il Las Palmas, Horkas evita il corner dopo retropassaggio pericoloso.

31' - Cross forte e teso di Carlos Augusto, che però non trova nessun compagno pronto alla ribattuta.

30' - Si fa vivo il Las Palmas dalle parti di Martinez, bravo in uscita su Mata.

28' - Si ricomincia, pallone ai canari subito recuperato da Zielinski che serve Asllani la cui conclusione termina alta.

26' - Asllani prova una clamorosa foglia morta su punizione, Horkas mette la mano all'ultimo istante e devia. Poco dopo, arriva il momento del cooling break.

24' - Stavolta passa la palla dalla sinistra di Correa, Mkhitaryan viene anticipato. Poi Bisseck guadagna una punizione interessante.

22' - Insiste l'Inter, non passa il pallone di Correa per Taremi.

20' - Sbaglia sciaguratamente Horkas, Correa non ne approfitta: tiro ribattuto.

19' - Mkhitaryan trova il gol del 2-0, ma l'azione è ferma per fuorigioco. Ottima manovra per i nerazzurri, segnata anche da un contrasto in area non sanzionato su Correa.

16' - Agoume concede il primo corner agli spagnoli. Sugli sviluppi, duro colpo su Mkhitaryan.

14' - Prova a sfondare Correa, ma la percussione del Tucu non produce frutti.

13' - Rischia il patatrac Martinez che serve inavvertitamente un avversario, bravo Agoumé a togliere le castagne dal fuoco. L'ex Genoa si scusa.

11' - Dal dischetto va proprio Taremi... GOL DELL'INTER!! Nessun problema per l'iraniano nel battere Horkas, trovando la sua quarta rete in precampionato.

10' - Calcio di rigore per l'Inter: Taremi viene travolto da Herzog in piena area, Sacchi non ha dubbi.

9' - Affondo in area di Carlos Augusto che serve Mkhitaryan, il cui tiro dalla distanza finisce fuori.

6' - Buona azione in orizzontale per l'Inter, conclude Carlos Augusto con un tiro potente che però finisce alto.

5' - Urlaccio di Martinez a chiamare palla a Fontanarosa, bloccando in uscita.

4' - Asllani si riprende, uscendo sulle sue gambe per ricevere le cure per poi tornare in campo.

3' - Problemi per Asllani, che si tocca il tendine d'Achille della gamba sinistra dopo un contrasto. Inzaghi osserva con preoccupazione la situazione.

1' - Punizione improvvisa di Asllani a cercare di servire Taremi, palla controllata da Horkas.

----

19.32 - Spetta all'Inter il calcio d'inizio dell'incontro: PARTITI!

19.31 - Mkhitaryan e Rodriguez davanti a Sacchi per il sorteggio.

19.30 - Accompagnati dall'arbitro Sacchi, Inter e Las Palmas entrano in campo.

19.29 - Prendono posto i panchinari, guidati da Dimarco e Barella.

19.27 - Serata molto calda a Cesena, in azione anche gli idranti sul campo.

19.25 - Non c'è il tutto esaurito a Cesena, ma il colpo d'occhio è comunque discreto.

----

