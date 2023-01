Ebbro di gioia per il suo quarto titolo da presidente dell'Inter, con festa sul prato di Riyadh documentata sui social e Coppa alzata al cielo, Steven Zhang arriva ai microfoni di Sport Mediaset per esprimere tutta la sua gioia per la vittoria in Supercoppa:

I suoi sentimenti dopo una notte così.

"Vincere un derby e vincere una coppa è sempre emozionante. Sei anni fa abbiamo iniziato il progetto, questo quarto titolo è molto gratificante per noi".